Workshops e-business Délégation CCI de Saint-Etienne, 27 avril 2023, Saint-Étienne. Workshops e-business Jeudi 27 avril, 09h00 Délégation CCI de Saint-Etienne Sur inscription Les Workshops du E-Business est LE rendez-vous e-business d’Auvergne-Rhône-Alpes qui met en relation les spécialistes du digital et porteurs de solutions e-commerce avec les entreprises souhaitant développer leur business & ventes en ligne ou découvrir les dernières innovations & nouveautés du marché du digital ! Inscrivez-vous ou exposez ! Rendez-vous individuel avec un expert

500 participants

45 experts

10 ateliers & 3 conférences

Délégation CCI de Saint-Etienne
57 cours Fauriel
42024 SAINT-ETIENNE
Saint-Étienne 42100
Loire
Auvergne-Rhône-Alpes

2023-04-27T09:00:00+02:00 – 2023-04-27T17:00:00+02:00

