La Sécurité routière lance la 8e édition du Prix innovation sécurité routière.

Le Prix innovation sécurité routière récompense chaque année **des produits ou services innovants contribuant à l’amélioration de la sécurité sur les routes. Les lauréats du Prix se verront décernés le label Prix innovation sécurité routière pour faciliter la diffusion de leurs innovations auprès d’un large public.

Les candidatures pour le Prix innovation sécurité routière sont ouvertes !

Entrepreneurs, groupes ou startups, vous avez jusqu'au 9 novembre 2023 pour candidater sur le site : Prix innovation candidatures | Sécurité Routière

