Maître des claviers du mythique Egypt 80 sous l’égide de Fela Kuti, puis cofondateur du groupe Positive Force avec Femi Kuti, DELE SOSIMI est l’un des acteurs les plus emblématiques de l’Afrobeat.

Devenu un pilier de la scène musicale londonienne où il s’est établi et incontournable des Felabrations, Dele et son Afrobeat Experience s’invitent enfin pour la première fois au New Morning !

Bamidele Olatunbosun Sosimi, connu sous le nom de Dele Sosimi, est un musicien anglais d’origine nigériane, né à Londres le 22 février 1963. Sa carrière débute avec le mythique groupe Egypt 80 de Fela Anikulapo Kuti de 1979 à 1986. Il crée alors le groupe Positive Force avec Femi Kuti, dans lequel il travaillera de 1986 à 1994. Dans ces deux groupes, à Lagos, Dele Sosimi est à la fois clavier et directeur musical chargé des arrangements ainsi que du recrutement et de la formation des nouveaux musiciens. Basée sur l’Afrobeat, la musique de Dele est un complexe mélange de grooves funky, de musiques traditionnelles du Nigeria (dont la fameuse Hi-Life) et de percussions africaines soutenues par des cuivres jazzy ainsi que par des solos instrumentaux et des vocaux.

Line up

Bamidele Sosimi (Claviers, Voix), Suman Joshi (Basse), Olakunle Olofinjana (Batterie, Voix), Ishmael Sackey (Percussions, Voix), Justin Thurgur (Trombone, Voix), Nicholas Walters (Trompette), Eric « Shrizz » Rohner (Saxophone), Lydie Alberto (Danse, Voix)

