DELAURENTIS ● YMNK // Le Réacteur Espace Icare Issy-les-Moulineaux, samedi 10 février 2024.

DELAURENTIS

Une musicienne, une productrice, une compositrice, une auteure, une interprète. DeLaurentis est Une. Et plurielle. Son univers très personnel et sa musique hybride joue avec les genres et les codes. Mêlant machines électroniques, piano, thèmes cinématographiques et sa voix, véritable fil conducteur humain de ces voyages synthétiques. Une musique planante et hypnotique qui emprunte l’univers visuel de Woodkid tout en côtoyant la scène électronique française entre Rone et Jeanne Added. Des titres synchronisés, en pub, dans des séries US, mais aussi des vidéos qui sont remarquées comme « A Big Part Of A Big Sun » notamment lors de sa performance au défilé Issey Miyake Spring Summer 2020…

DeLaurentis prépare actuellement son prochain album qui sortira en 2024 et qui sera accompagné d’un live immersif 360 en partenariat avec Radio France et France Télévision.

YMNK

Multi instrumentiste, bricoleur hyperactif de synthés qu’il fabrique lui-même, développeur (il a travaillé sur EōN, l’appli musicale de Jean-Michel Jarre), YMNK est un chercheur, un curieux, un bidouilleur. Et cela se retrouve tout naturellement dans sa musique, expédition modulaire augmentée de guitare électrique, qui va parfois s’aventurer du côté du 8-bits, de l’ambient ou du math-rock. Il suffit de se laisser guider.

► Ouverture 19h00

► Tickets 8/10€ en prévente 10/12€ sur place

► Bar sur place

Espace Icare 31 Boulevard Gambetta, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 93 44 56 http://espace-icare.net/

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@delaurentis.music) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/350450496_6764275110273433_8762305389557468707_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=aaoe1kNW3bYAX8jHTR4&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&oh=00_AfB92a5fsNpjlrefRT3jfLxy4i5p80G04HfhNhsjBn-IuA&oe=65B92B7B », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/delaurentis.music/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/delaurentis.music/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Contact delaurentis.music@gmail.com FRENCH ARTIST u2022 COMPOSER u2022 PRODUCER Using Artificial Intelligence A.I Music & New Technologies DeLaurentis is one of the few rare electronic music producers and artists who manage to convey pure emotion by using machines to manipulate the voice. When Issey Miyake asked his team to find an artist worthy of inheriting Laurie Andersonu2019s legacy, it was DeLaurentis who was naturally designated to compose and perform the music live for his Spring/Summer 2020 fashion show. The production of her debut album began in the summer of 2018 in an airy studio on the Saint-Martin Canal in Paris. For two years, the artist bonded with her machines, developing an almost mystical connection between the human and digital worlds. DeLaurentis brought to life her digital sister: Unica. Delaurentis has created an ideal connection between woman and machine, the missing link between pop and AI. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « DELAURENTIS », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/PQiEuP-9u4kaARKr2avJ28m5mevcZEH33ScwRHUi6-5jAcN9TJrMqJuSWeiXBLpv8wFhOlAa=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZhI3lSsqHdzQBcLHkxoDow », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@DELAURENTISmusic »}, {« link »: « https://www.facebook.com/ymnkmusic »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@ymnkmusic) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/306141610_826286105454061_3707695448107928404_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=MAst1eh-BZEAX8dq1-F&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfC3mskhfVR8tamN9tkVihvQxr9VG1ASc9z2LjAJx0Es3A&oe=65B8841E », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/ymnkmusic/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/ymnkmusic »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « description »: « With its handmade synths and heroic guitar riffs, YMNK build electro pop instrumental hymns, both colorful and uninhibited. The mad scientist draws as much from Dan Deacon’s pop-expu00e9 chaos as he does from Caribou’s psychedelic retrowave. An adventurous project led solo by Alexis Zbik, Lille multi-instrumentalist and hyperactive hacker.nnhttps://soundcloud.com/ymnkymnkymnknhttps://www.instagram.com/ymnkmusicnhttps://ymnk.bandcamp.com/releasesn », « html »: «

Maison des Jeunes et de la Culture, l'espace Icare est une association qui lie pleinement éducation et culture dans un projet en direction de toute la population locale. Elle est affiliée à la Fédération Régionale « les MJC en Ile-de-France » et est soutenue par la ville d'Issy-les-Moulineaux. L'Espace Icare développe, en partenariat avec la ville d'Issy-les-Moulineaux, un projet pluridisciplinaire autour de diverses activités organisées pour tous.