DELAIN LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE), 25 avril 2023, PARIS.

DELAIN LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE). Un spectacle à la date du 2023-04-25 à 20:00 (2023-04-25 au ). Tarif : 29.6 à 29.6 euros.

LIVE NATION (L-R-20-7529/L-R-22-1699) présente ce concert. DELAIN entame un nouveau chapitre de sa longue et fructueuse histoire avec son nouveau single « The Quest and the Curse », qui a reçu un accueil très favorable.Le groupe a dévoilé cet été son line up complet, composé de trois membres originaux et de deux nouveaux. Avec sa toute nouvelle chanteuse Diana Leah, DELAIN est prêt à repartir à l'assaut du monde !Le fondateur, producteur et principal auteur-compositeur Martijn Westerholt travaille actuellement sur le septième album studio de DELAIN qui sortira l'année prochaine. Le son métal mélodique accrocheur qui caractérise le groupe est cohérent et reconnaissable tout au long de ses presque deux décennies d'existence.Actuellement, DELAIN a six albums, trois EP's et un DVD live à son actif, incluant des prestations de titans de la scène, entre autres : Sharon Den Adel (WITHIN TEMPTATION), Marko Hietala (NIGHTWISH) et Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY). Après avoir parcouru le monde avec des groupes comme NIGHTWISH, SABATON et WITHIN TEMPTATION, et après avoir participé à des festivals comme WACKEN, GRASPOP, DOWNLOAD et FORTAROCK, DELAIN s'est forgé une place de choix sur la scène.DELAIN continuera à sortir d'autres singles du prochain album studio complet dont la sortie est prévue pour début 2023.

LE TRABENDO (PARC DE LA VILLETTE) PARIS 211 AV.JEAN JAURÈS -M.PTE PANTIN Paris

