Delacroix et les arts. « Un pont mystérieux » Musée Eugène Delacroix Paris, 18 février 2023, Paris.

Du samedi 18 février 2023 au lundi 18 septembre 2023 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 17h30

.Tout public. payant

7 euros

Dans une nouvelle présentation thématique de ses collections, du 18 février au 18 septembre 2023, le musée national Eugène-Delacroix invite ses visiteurs à traverser « le pont mystérieux » que Delacroix aimait à créer entre son art et leurs regards.

Du théâtre à la musique en passant par la littérature, Eugène Delacroix se passionne pour l’art sous toutes ses formes. Il s’intéresse tant aux œuvres des artistes de son époque qu’aux grandes réalisations du passé. Delacroix va au théâtre et à l’opéra. Lorsqu’il n’est pas plongé dans ses livres, on le retrouve dans les salons parisiens ou à Nohant, chez George Sand, où il aime écouter la musique de Chopin. Dans son atelier, quand il s’inspire d’Ovide comme de Shakespeare ou de Lord Byron, Delacroix sait faire appel à sa mémoire et à son imagination pour s’éloigner d’un travail d’illustration fidèle et donner naissance à des compositions originales. Delacroix aime également faire de ses tableaux de véritables scènes de théâtre : éclairages venant d’en-bas, rideaux rouges, gestes et attitudes expressifs… dont nous sommes les spectateurs. Il écrit dans son journal en 1822 : « L’écrivain dit presque tout pour être compris. Dans la peinture, il s’établit comme un pont mystérieux entre l’âme des personnages et celle du spectateur. »

Dans l’ensemble de ses espaces muséographiques, à partir d’une sélection d’œuvres issues de ses collections, le musée Delacroix vous invite à parcourir l’œuvre du peintre romantique et à remonter aux sources du processus créatif d’un des plus grands artistes du XIXe siècle. Dans l’ancien appartement du peintre, découvrez comment Delacroix a fait du théâtre et de la musique une véritable source d’inspiration et admirez ses portraits qui évoquent la place du spectateur. Dans l’atelier du peintre, c’est le lien entre littérature et peinture qui est mis à l’honneur.

La nouvelle présentation des collections du musée Delacroix s’accompagne de conférences, d’ateliers, de visites guidées et d’événements, tels que des visites théâtralisées, des ateliers artistiques et des promenades dans le quartier Saint-Germain-des-Prés.

Musée Eugène Delacroix 6 rue de Furstemberg 75006 Paris

Contact : https://www.musee-delacroix.fr/fr

