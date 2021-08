Delacroix et la photographie INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 9 novembre 2021, Paris.

Delacroix et la photographie

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mardi 9 novembre à 18:15

L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes organisent la 11e édition des Trésors de Richelieu. Conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, de la musique, de la littérature et spécialistes des textes échangent autour d’une oeuvre ou d’un document et partagent ainsi leurs savoirs avec un large public. Chaque conférence est l’occasion de présenter des oeuvres d’art, des manuscrits, des livres rares, des partitions musicales ou des objets sortis exceptionnellement des réserves de la BnF, de l’INHA et de l’ENC. Ces pièces sont filmées en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. Autour de ce dispositif se noue un dialogue associant histoire des collections, matérialité des oeuvres, contextes de création et de diffusion et apport à la recherche passée et contemporaine. Le cycle est ouvert à tous les publics intéressés par le patrimoine, l’histoire de l’art et l’histoire. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes.** **Responsables scientifiques** Caroline Fieschi (INHA), Charlotte de Foras (ENC), Gennaro Toscano (BnF) _______ **A propos de cet événement** **Delacroix et la photographie** L’intérêt précoce d’Eugène Delacroix pour la photographie et en particulier les études de modèles nus d’après lesquelles il dessinait a été bien étudié depuis les années 1960. Le département des Estampes et de la photographie de la BnF détient depuis 1899 un premier album de 32 photographies de modèles. Un second album longtemps en mains privées a pu être acquis en 2019 par dation après le décès du galeriste Gérard Lévy. Cet album plus complexe que le premier, qui sera présenté au public pour la première fois dans son intégralité, offre des informations et des perspectives nouvelles sur l’usage de la photographie par Delacroix. **Intervenants** Sylvie Aubenas (BnF), Barthélémy Jobert (Sorbonne-Université) _______ **Informations pratiques** Mardi 9 novembre 18H15-19H30 INHA, galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein _______ Auteur inconnu, _Modèle posant pour un Christ en croix_, vers 1852-1853, tirage sur papier salé d’après négatif sur verre, RESERVE PHOTO KZ-851-PET FOL

