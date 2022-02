Delacroix et la nature Musée national Eugène-Delacroix, 16 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du mercredi 16 mars 2022 au lundi 27 juin 2022 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 17h30

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h30 à 11h30

payant

Tigres, bouquets de fleurs, chevaux… La nature est un élément déjà bien connu de l’œuvre de Delacroix. Mais au-delà d’une simple thématique artistique, la nature occupe chez ce peintre d’histoire une place bien plus complexe, entre observation, étude et réinvention. L’exposition Delacroix et la nature] (16 mars – 27 juin 2022) vous ouvre les portes du dernier appartement et atelier du peintre, pour vous faire découvrir ce lien qui unit le peintre et la nature.

Delacroix aime la nature. Il s’abime dans la contemplation de la mer et des paysages, et multiplie les séjours à la campagne, dans sa maison de Champrosay ou dans le Berry chez son amie George Sand. Tout au long de sa carrière, il décrit amoureusement la beauté de la nature dans son Journal ou dans ses lettres. Il dessine avec le sculpteur Barye à la Ménagerie du Jardin des Plantes et les animaux sont pour lui une source inépuisable d’intérêt.

Mais au-delà de la curiosité, du plaisir et du délassement que lui procure sa contemplation, la nature est avant tout pour Delacroix un objet d’étude. La forme d’une feuille, les couleurs d’une fleur, la matière d’un pelage, la courbe d’une échine animale… Delacroix se régale des multiples détails qui s’offrent à ses yeux, et s’empresse d’en faire le sujet de nombreuses études. Présentés dans l’exposition Delacroix et la nature, de rares paysages peints par Delacroix mais également les nombreuses esquisses et croquis du peintre forment un ensemble d’herbiers et de bestiaires personnels, de feuilles d’études que Delacroix ne montrera jamais au public de son vivant. L’exposition invite le visiteur à porter un autre regard sur ce que la nature nous offre, à y porter, dans les pas de Delacroix, un regard d’artiste.

Delacroix et la nature se prolonge au cœur de l’atelier du peintre par la découverte du processus créatif d’Eugène Delacroix, et de la manière dont il se réapproprie la nature pour la réinventer dans ses tableaux. À partir de l’observation de la faune et de la flore, le peintre compose et imagine ses plus belles œuvres. Ainsi, les paysages viennent servir de toiles de fond à de nombreuses scènes bucoliques, tandis que les animaux croqués par l’artiste prennent vie dans les chefs-d’œuvre de ce dernier. Le peintre n’hésite pas à créer des animaux imaginaires ou à déformer de manière expressive les anatomies animales comme dans La Chasse au Tigre prêtée par le musée d’Orsay. De même, il crée un décor végétal pour habiller la scène d’Orphée vient policer les Grecs encore sauvages et leur enseigner les arts de la Paix.

La visite de l’exposition se termine par la découverte du magnifique jardin d’Eugène Delacroix. Prenez le temps de vous y arrêter, d’y marquer une pause pour écouter notre podcast, et vous replonger dans le passé grâce à Adolphe Cabot jardinier d’Eugène Delacroix, qui vous racontera l’histoire de cet écrin de verdure. Profitez également de nos nombreux ateliers nature inédits ; ateliers d’illustration botanique, ateliers d’impression végétale, ateliers aquarelle … qui se déroulent tout au long de l’exposition au cœur de ce véritable havre de paix implanté au centre de la capitale. Concerts, visites guidées et conférences viennent compléter une programmation culturelle riche et diversifiée.

Musée national Eugène-Delacroix 6 rue de Furstemberg Paris 75006

Contact : http://www.musee-delacroix.fr/fr

