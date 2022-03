DEL ZID et ZISKAKAN à Portes les Valences (26) LE TRAIN THÉATRE, 24 mars 2022, Portes-lès-Valence.

LE TRAIN THÉATRE, le jeudi 24 mars à 20:00

**AAH ! LES DEFERLANTES !** **FESTIVAL CHANSONS FRANCOPHONES** AVEC : **DEL ZID (Mayotte)** Un concert de **Del Zid**, est une invitation à un voyage musical lumineux, à la croisée des sonorités traditionnelles mahoraises – entre bantou et polyphonies, polyrythmies malgaches – et des influences plus actuelles. Dans un esprit résolument pop-afro-blues, saupoudré de groove, et en explorateur de sa propre culture, Del Zid dépeint les clivages politiques et le quotidien mahorais. Porté par une rythmique puissante, il convoque au plateau un jeu de gabusa – luth traditionnel -, de lokanga – violon traditionnel -, de marovany – cithare sur caisse – et construit un écrin musical le temps d’une soirée terriblement dépaysante. Del rend, à travers sa musique, un très bel hommage contemporain à la diversité culturelle léguée par cet héritage bantou et malgache des musiques mahoraises. **ZISKAKAN (La Réunion)** Groupe phare des années 70, né à La Réunion d’un mouvement éponyme défendant la culture et la langue créoles à une époque où l’acculturation était de mise, **Ziskakan** poursuit sa route avec les mêmes valeurs et la même passion. Entre pop, séga, maloya, blues et rock, titres nouveaux ou emblématiques, Ziskakan distille textes engagés et poétiques avec énergie et ferveur. Emporté par son leader historique, Gilbert Pounia, Ziskakan est bien un voyage musical original dans la bouillonnante culture créole réunionnaise. Un grand vent créole soufflera sur la scène du Train Théâtre ce soir-là ! [www.train-theatre.fr](http://www.train-theatre.fr) – * Un concert annoncée sur l’Agenda de Madagascar-musiques.net –

LE TRAIN THÉATRE 1 rue Louis-Aragon 26800 Portes les Valence Portes-lès-Valence



