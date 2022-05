Deki Alem en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara, 21 octobre 2022, Paris.

Le vendredi 21 octobre 2022

de 19h30 à 23h00

. payant Tarif Unique 12€

Le duo de frères jumeaux Suédois, Deki Alem, débarque à FGO-Barbara le 21 octobre avec leur énergie et leur dynamisme sans égal !

DEKI ALEM

Avec une énergie et un dynamisme sans égal, Deki Alem est un groupe sans frontières, impossible à mettre dans une seule case. Créant sans cesse de nouveaux ponts dans la musique moderne, le duo de frères jumeaux est pour ainsi dire multi-visages. Avec une pureté et une masculinité sensible, Deki Alem mélangent les sous-genres tels que la drum & bass, la dance le grunge et le rap de manière harmonieuse. Après avoir sorti deux clips bruts pour “Razor” et “Wet Paint”, le duo a sorti le single “Act Nice” suivi de son premier EP “Among Heads” le 1er avril et produit par LIOHN et Klahr (Lady Gaga, Bree Runway, Swedish House Mafia).

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://fgo-barbara.fr/programmation/deki-alem https://my.weezevent.com/deki-alem

