(dé)Jouer le réel La Gaîté lyrique, 7 avril 2022, Paris.

Le samedi 18 juin 2022

de 14h00 à 17h00

Le samedi 30 avril 2022

de 14h00 à 17h00

Le samedi 09 avril 2022

de 14h00 à 17h00

Le samedi 19 février 2022

de 14h00 à 17h00

. gratuit Sur réservation

Cette série de quatre ateliers propose de travailler à écrire de façon collaborative et numérique des récits qui interrogent d’une manière ou d’une autre les fils invisibles qui semblent tenir nos existences.

Il pourrait s’agir de rendre compte de ce que Paul Auster désignait comme « des histoires non conformes à ce que nous attendons de l’existence, des anecdotes révélatrices des forces mystérieuses et ignorées qui agissent dans nos vies, dans nos histoires de famille, dans nos esprits et nos corps, dans nos âmes. En d’autres termes, “des histoires vraies aux allures de fiction”. Que voit-on du réel lorsque ses logiques (technologiques, émotionnelles, architecturales, etc…) et ses manifestations spectrales nous échappent ?

Profitant des propriétés du jeu à se situer dans une « aire intermédiaire d’expérience » (Donald J. Winnicott), il s’agira tout au long de ces ateliers d’écrire le réel par le jeu et la presque fiction. En croisant les forces narratives de chacun et chacune, nous procéderons à la mise en commun de nos récits quotidiens. Prenant partie de ce que chaque participant et participante apporte, nous chercherons à créer des récits, afin de trouver des fantômes qui gardent la trace de nos univers respectifs. Feront-ils éclater une réalité en une galaxie de possibles ?

Puisant dans les imaginaires du récit choral, du patchwork, de la narration non linéaire, nous partirons à la recherche de supernova narrative, système de capture spectral à issue incertaine formé, croisement de flux narratifs.

Chaque session sera dédiée à expérimenter une forme de création numérique qui permet de former un récit à plusieurs : que ce soit en écriture synchrone ou asynchrone, ludique, narrative, interactive ou statique. En utilisant des outils de création rapides comme Twine, moteur de fiction interactive, Bitsy, moteur de jeu en pixel art ou des outils de réflexions partagées comme Padlet, nous expérimenterons différents modes d’écriture numérique.

La Gaîté lyrique 3bis rue Papin 75003 Paris

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/dejouer-le-reel