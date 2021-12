Arles Arles Arles, Bouches-du-Rhône Déjeuners du 25 décembre et 1er janvier au Greeniotage Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles Bouches-du-Rhône Menu :



Le Foie Gras Frais de Canard Confit au Piment d’Espelette, Confiture d’Oignons Doux des Cévennes



Velouté de Cèpes, Oeuf Parfait & Toast de Pata Negra



Blanc de Turbot, Condiment Panais & Truffe



Chapon Fermier Poché puis Rôti, Légumes Tubéreux de Racines & Jus perlé et Dashi de Chapon



Douceur de Noël



Macaron Truffé



Tarif : 85€ hors boisson contact@rabanel.com +33 4 90 47 61 13 http://www.bistro-acote.com/ Menu :



Tarif : 85€ hors boisson

