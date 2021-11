Tagsdorf Tagsdorf Haut-Rhin, Tagsdorf Déjeuners de Noël et de la Saint-Etienne au restaurant La Couronne Tagsdorf Tagsdorf Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Menu du déjeuner de Noël 25/12 et de la Saint Etienne 26/12 (*uniquement ce menu, ces 2 midis) Menu Dégustation 95€/pers (hors boissons) Les bouchées festives Duo de foie gras de Canard poêlé et en terrine Gratin de Homard bleu, potimarron, noisettes et Parmigiano Médaillon de Lotte, céleri et safran d'Alsace Cappuccino de pomme de terre, Truffe mélanosporum et mascarpone Blanc de Chapon d'Alsace, morilles, spätzlés au beurre et chou rouge aux marrons Chariot des fromages « Bordier et d'Ailleurs » Bûche de Noël de notre Pâtissière Chariot de mignardises

dernière mise à jour : 2021-11-08 par Office de tourisme du Sundgau

