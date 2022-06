Déjeuners Créateurs d’Accords Puisseguin Puisseguin Catégories d’évènement: 33570

Puisseguin

Déjeuners Créateurs d’Accords Puisseguin, 14 août 2022, Puisseguin. Déjeuners Créateurs d’Accords Clos Védélago 10 rue du Mayne Puisseguin

2022-08-14 – 2022-08-14 Clos Védélago 10 rue du Mayne

Puisseguin 33570 Puisseguin EUR 33 Le dimanche 14 août 2022, les Déjeuners Créateurs d’Accords vous attendent au Clos Védélago

Thème « Retour de Chasse » Savourez un déjeuner composé d’excellents accords mets et vins raffinés et originaux dans un Château de l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux. De l’entrée au dessert, laissez-vous guider par les conseils du Chef Jean-Christophe LOSTE qui vous propose un thème différent et ludique lors de chaque nouvelle rencontre. En novembre : « On ne va pas en faire tout un fromage ». Explorez l’appellation autrement avec une visite personnalisée et ce repas gourmand et convivial en compagnie du vigneron. Informations pratiques :

Durée : 3h30

10 personnes maximum

Clos Védélago 10 rue du Mayne Puisseguin

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

