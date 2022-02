Déjeuners créateurs d’accords Castillon Côtes de Bordeaux Castillon-la-Bataille, 13 février 2022, Castillon-la-Bataille.

Déjeuners créateurs d’accords Castillon Côtes de Bordeaux Castillon-la-Bataille

2022-02-13 – 2022-02-13

Castillon-la-Bataille Gironde

Un dimanche par mois, un Déjeuners Créateurs d’Accords vous est proposé dans un château de l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux.

L’occasion de savourez un déjeuner composé d’excellents accords mets et vins raffinés et originaux.

De l’entrée au dessert, laissez-vous guider par les conseils du Chef Jean-Christophe LOSTE qui vous propose un thème différent et ludique lors de chaque nouvelle rencontre.

Explorez l’appellation autrement avec une visite personnalisée suivi de ce repas gourmand et convivial en compagnie du vigneron.

Places limitées. Sur réservation : 05.57.40.00.88

Un dimanche par mois, un Déjeuners Créateurs d’Accords vous est proposé dans un château de l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux.

L’occasion de savourez un déjeuner composé d’excellents accords mets et vins raffinés et originaux.

De l’entrée au dessert, laissez-vous guider par les conseils du Chef Jean-Christophe LOSTE qui vous propose un thème différent et ludique lors de chaque nouvelle rencontre.

Explorez l’appellation autrement avec une visite personnalisée suivi de ce repas gourmand et convivial en compagnie du vigneron.

Places limitées. Sur réservation : 05.57.40.00.88

+33 5 57 40 00 88

Un dimanche par mois, un Déjeuners Créateurs d’Accords vous est proposé dans un château de l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux.

L’occasion de savourez un déjeuner composé d’excellents accords mets et vins raffinés et originaux.

De l’entrée au dessert, laissez-vous guider par les conseils du Chef Jean-Christophe LOSTE qui vous propose un thème différent et ludique lors de chaque nouvelle rencontre.

Explorez l’appellation autrement avec une visite personnalisée suivi de ce repas gourmand et convivial en compagnie du vigneron.

Places limitées. Sur réservation : 05.57.40.00.88

svcc

Castillon-la-Bataille

dernière mise à jour : 2022-02-18 par