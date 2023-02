Déjeuner tout truffe et cavage Lapan Lapan OT LIGNIERES Lapan Catégories d’Évènement: Cher

LAPAN

Déjeuner tout truffe et cavage Lapan, 11 février 2023, Lapan OT LIGNIERES Lapan. Déjeuner tout truffe et cavage 52 Route de la Vallée du Cher Lapan Cher

2023-02-11 12:00:00 – 2023-02-11 17:00:00 Lapan

Cher Lapan 30 EUR 30 30 Commencez le déjeuner avec un apéritif qui pétille avant de goûter à un velouté à la crème de truffes suivi d’un filet mignon accompagné de son écrasé de pommes de terre.

Deux fromages évidemment tout truffe avant de passer au nougat glacé et son coulis de fruits rouges.

Ragaillardis par ce moment gourmand, couvrez-vous pour suivre la passionnante et souriante Stéphanie qui fera suivre le cavage…La récolte des truffes avec son chien dévoué et efficace !

Grâce à cette récolte, vous pourrez, si vous le désirez, repartir avec une ou plusieurs truffes…Il n’y à plus qu’à réserver ! Cette année, offrez-vous une découverte insolite et gourmande avec ce déjeuner tout truffe suivi d’un cavage … Comme un parfum de pré St Valentin +33 2 48 60 20 41 Stéphanie Borello

Lapan

dernière mise à jour : 2023-01-30 par OT LIGNIERES

Détails Catégories d’Évènement: Cher, LAPAN Autres Lieu Lapan Adresse 52 Route de la Vallée du Cher Lapan Cher OT LIGNIERES Ville Lapan OT LIGNIERES Lapan lieuville Lapan Departement Cher

Lapan Lapan OT LIGNIERES Lapan Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lapan-ot-lignieres-lapan/

Déjeuner tout truffe et cavage Lapan 2023-02-11 was last modified: by Déjeuner tout truffe et cavage Lapan Lapan 11 février 2023 52 Route de la Vallée du Cher Lapan Cher cher Lapan Lapan, Cher OT LIGNIERES

Lapan OT LIGNIERES Lapan Cher