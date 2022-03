Déjeuner suspendu avec Henri Landes de LanDestini La REcyclerie, 31 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 12h30 à 14h30

Le temps d’un déjeuner à la REcyclerie, venez rencontrer et échanger avec Henri Landes fondateur de LanDestini.

Le temps d’un déjeuner à la REcyclerie, venez rencontrer et échanger avec Henri Landes fondateur de LanDestini.

Réservations https://www.helloasso.com/associations/les-amis-recycleurs-old/evenements/dejeuner-suspendu-avec-henri-landes-de-l-ong-landestini

L’invité

Henri Landes a grandi à New York et San Francisco, et a travaillé à Paris pendant 10 ans. Un citadin reconverti à la campagne française, il vit aujourd’hui sur une ferme en Haute-Loire, où il dirige l’association Landestini en même temps qu’il entretient un potager, un verger et une vingtaine d’animaux de la ferme. Il vit maintenant proche des producteurs et oeuvre au quotidien pour valoriser les artisans et les petites entreprises de la ruralité. Il publie prochainement un livre le 28 mai chez Les Éditions de l’Observatoire, intitulé “Repeupler les campagnes : comment organiser l’exode urbain pour répondre à l’urgence écologique.”

Pour en savoir plus : https://landestini.org/

Déjeuner suspendu

Qu’ils aient les doigts pleins de pâte, d’encre, de terre ou de cambouis, iels avaient de l’or dans les mains, et en ont fait quelque chose. À la REcyclerie, le temps d’un déjeuner, venez vous inspirer auprès de ceux et celles qui ont réinventé leur métier au service du vivant et des vivant·es, pour passer du savoir faire au savoir vivre… ensemble”

L’institut de Tramayes

Ce déjeuner suspendu est réalisé en partenariat avec l’Institut de Tramayes. Il s’agit d’un établissement d’enseignement supérieur situé en milieu rural pour apprendre à penser, œuvrer et entreprendre, ainsi qu’un lieu d’activités artisanales, agricoles et culturelles labellisé Fabrique de Territoires.

Pass vaccinal

Cet événement est soumis au Pass vaccinal, merci de présenter une des preuves suivantes :

Un certificat de vaccination complet

Un certificat de rétablissement de la Covid-19 de moins de 4 mois

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

’ ̀ ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

?

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

Programmation : programmation@larecyclerie.com

La REcyclerie 83 bd Ornano Paris 75018

Contact : contact@larecyclerie.com https://fb.me/e/1nivz9Auj https://www.facebook.com/larecyclerie2/

Date complète :

2022-03-31T12:30:00+01:00_2022-03-31T14:30:00+01:00

La REcyclerie