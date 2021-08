Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Déjeuner sur l’herbe / Régine Tonic DJ SET Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Déjeuner sur l’herbe / Régine Tonic DJ SET Pleumeur-Bodou, 15 août 2021, Pleumeur-Bodou. Déjeuner sur l’herbe / Régine Tonic DJ SET 2021-08-15 12:00:00 – 2021-08-15 18:00:00 L’auberge de Crec’h Bec 25 route du Radôme

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Nous vous invitons à passer un dimanche à la cool, déjeuner sur l’herbe toute la journée avec du bon son en compagnie de Régine Tonic DJ set Vinyl only !!

