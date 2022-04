Déjeuner sur l’herbe – Exposition insolite de l’atelier de peinture municipale Parc du Pont-Vieux Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Déjeuner sur l’herbe – Exposition insolite de l’atelier de peinture municipale Parc du Pont-Vieux, 21 mai 2022, Cornebarrieu. Déjeuner sur l’herbe – Exposition insolite de l’atelier de peinture municipale

Parc du Pont-Vieux, le samedi 21 mai à 10:00

Journée animée par des performances théâtrales, des démonstrations de danse et l’exposition de peintures des ateliers d’arts plastiques de la ville. Le tout sur l’herbe !

Organisation : Ville de Cornebarrieu

Le parc du Pont-Vieux sera une galerie à ciel ouvert avec l’exposition de l’ensemble des travaux réalisés par l’atelier de peinture pendant l’année. Parc du Pont-Vieux rue du Pont-Vieux, Cornebarrieu Cornebarrieu Gastefer Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu Parc du Pont-Vieux Adresse rue du Pont-Vieux, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville Parc du Pont-Vieux Cornebarrieu Departement Haute-Garonne

Parc du Pont-Vieux Cornebarrieu Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cornebarrieu/

Déjeuner sur l’herbe – Exposition insolite de l’atelier de peinture municipale Parc du Pont-Vieux 2022-05-21 was last modified: by Déjeuner sur l’herbe – Exposition insolite de l’atelier de peinture municipale Parc du Pont-Vieux Parc du Pont-Vieux 21 mai 2022 Cornebarrieu Parc du Pont-Vieux Cornebarrieu

Cornebarrieu Haute-Garonne