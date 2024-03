DEJEUNER SUR L’HERBE dans le cadre de la saison impressionniste Médiathèque Jean Lévy Lille, samedi 8 juin 2024.

DEJEUNER SUR L’HERBE dans le cadre de la saison impressionniste Un pique-nique au jardin de la Médiathèque Jean-Lévy et un spectacle de body painting ! Samedi 8 juin, 13h00 Médiathèque Jean Lévy Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T13:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T13:00:00+02:00 – 2024-06-08T17:00:00+02:00

Apportez votre pique-nique ou votre goûter dans le jardin de la médiathèque Jean-Lévy et profitez gratuitement de lectures partagées et du spectacle Les impressionnantes de la Compagnie Les 3 Coups l’oeuvre, création hybride mêlant théâtre, musique, danse et body painting, proposés par le Palais des Beaux-Arts et la Bibliothèque municipale de Lille.

Médiathèque Jean Lévy 32-34 rue Edouard Delesalle Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

BML