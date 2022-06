Déjeuner sur l’herbe « Autour du Fil »

2022-07-09 – 2022-07-09 L’association Cultures et Traditions occitanes en Rouffignacois vous propose une journée Déjeuner sur l’herbe

Restauration sur place avec salade/frites, grillades et desserts

Animation musicale

Démonstrations

©AutourduFil_Rouffignac dernière mise à jour : 2022-06-25

