Déjeuner sur l’herbe au Domaine Canard-Duchêne, 1 juin 2022, . Déjeuner sur l’herbe au Domaine Canard-Duchêne

2022-06-01 11:30:00 – 2022-09-30 13:30:00 Nous vous invitons à Ludes, village classé 1er cru afin de vivre une expérience inédite au cœur de la Montagne de Reims. Un cadre unique :

Au cœur de la Route Touristique du champagne, à Ludes, à seulement 15 kilomètres de la ville de Reims, nous vous accueillons dans le parc du Domaine pour profiter d’un déjeuner sur l’herbe au soleil, le tout dans un esprit convivial et chaleureux. Un pique-nique pétillant :

Installez-vous dans nos transats, vue sur les vignes pour profiter d’un déjeuner au cœur de notre terroir. Vous goûterez un repas froid, accompagné de deux champagnes : Bio extra-brut et Léonie Brut Rosé. Détail de la box pour 1 personne:

Navettes New-Yorkaises poulet avocat, wraps saumon fumé, mini moelleux fromage frais et saumon, clubs d’été concombre, petits pains thon tomates confites, brochettes d’été tomate, mozzarella et melon, jambon d’Auvergne, macarons framboises et mini salades de fruits frais + 2 flutes de champagne. Cette activité nécessite un minimum de 2 participants.

Offre soumise au conditions climatiques. Annulation possible jusqu’à 48H avant le début de l’activité.

Nous indiquer lors de la réservation allergie ou régime particulier. Les dates de disponibilités exactes de l’activité sont renseignées dans le calendrier de réservation. dernière mise à jour : 2022-01-03 par

