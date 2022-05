Déjeuner spectacle L’Ange Bleu Place de la Mairie Adriers Catégories d’évènement: Adriers

Vienne

Déjeuner spectacle L’Ange Bleu Place de la Mairie, 21 mai 2022, Adriers. Déjeuner spectacle L’Ange Bleu

Place de la Mairie, le samedi 21 mai à 08:30

Départ 8 h 45 d’Adriers Arrivée à l’Ange Bleu à Bordeaux 11 h 45 12 h à 15 h : déjeuner animé et dansant 15 h à 17 : nouveu spectacle EUPHORY

Sur inscription

Déjeuner spectacle Place de la Mairie Place de la Mairie 86430 ADRIERS Adriers Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T08:30:00 2022-05-21T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Adriers, Vienne Autres Lieu Place de la Mairie Adresse Place de la Mairie 86430 ADRIERS Ville Adriers lieuville Place de la Mairie Adriers Departement Vienne

Place de la Mairie Adriers Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/adriers/

Déjeuner spectacle L’Ange Bleu Place de la Mairie 2022-05-21 was last modified: by Déjeuner spectacle L’Ange Bleu Place de la Mairie Place de la Mairie 21 mai 2022 Adriers Place de la Mairie Adriers

Adriers Vienne