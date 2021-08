Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou Les Bois d'Anjou, Maine-et-Loire DÉJEUNER SPECTACLE À SAINT GEORGES DU BOIS Les Bois d’Anjou Les Bois d'Anjou Catégories d’évènement: Les Bois d'Anjou

DÉJEUNER SPECTACLE À SAINT GEORGES DU BOIS Les Bois d’Anjou, 26 septembre 2021, Les Bois d'Anjou. DÉJEUNER SPECTACLE À SAINT GEORGES DU BOIS 2021-09-26 – 2021-09-26 Saint Georges du Bois Les Blanches

Les Bois d’Anjou Maine-et-Loire Les Bois d’Anjou EUR 25 La réservation se fait auprès de l’association avant le 15/09 soit par téléphone ou par mail.

Prix du repas (fait maison) et son spectacle (musical) = 25 euros (boisson non comprise).

