Déjeuner « repas solidaire » en soutien à Sandrine et Mickael.

L’ensemble des bénéfices leur sera reversé afin de les aider dans leur quotidien. Déjeuner « repas solidaire » en soutien à Sandrine et Mickael.

