Déjeuner paroissial de charité : le 20 mars 2022 Crypte Saint-Pierre de Chaillot Paris Catégories d’évènement: 75116

Paris

Déjeuner paroissial de charité : le 20 mars 2022 Crypte Saint-Pierre de Chaillot, 20 mars 2022, Paris. Déjeuner paroissial de charité : le 20 mars 2022

Crypte Saint-Pierre de Chaillot, le dimanche 20 mars à 12:00

Déjeuner de charité préparé et servi par Noura, au profit des écoles chrétiennes du Liban. LE DIMANCHE 20 MARS, à l’issue de la messe de 11 heures. Adultes : 30 euros. Enfants de 4 à 12 ans : 10 euros. Les enfants mineurs non accompagnés ne sont pas acceptés. Les dons libres au dessus des tarifs indiqués sont bien entendu possibles. RESERVATION OBLIGATOIRE : avant le 13 Mars. Bulletin d’inscription à retrouver sur le site de la paroisse, ou sur les réseaux. ou appel au 0147201233, ou par mail [secretariat@eglise-chaillot.com](mailto:secretariat@eglise-chaillot.com)

Bulletin d’inscription à déposer avant le 13 mars à l’accueil ou à retourner à l’adresse de la paroisse 28 rue de Chaillot 75116 Paris, accompagné de votre règlement à l’ordre de : paroisse Saint-Pierre de Chaillot.

Déjeuner de charité au profit des écoles chrétiennes du Liban : dimanche 20 mars 2022. Crypte Saint-Pierre de Chaillot 31 avenue Marceau, 75116 Paris Paris Quartier des Champs-Élysées 75116

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T12:00:00 2022-03-20T14:30:00

Détails Catégories d’évènement: 75116, Paris Autres Lieu Crypte Saint-Pierre de Chaillot Adresse 31 avenue Marceau, 75116 Paris Ville Paris lieuville Crypte Saint-Pierre de Chaillot Paris Departement 75116

Crypte Saint-Pierre de Chaillot Paris 75116 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Déjeuner paroissial de charité : le 20 mars 2022 Crypte Saint-Pierre de Chaillot 2022-03-20 was last modified: by Déjeuner paroissial de charité : le 20 mars 2022 Crypte Saint-Pierre de Chaillot Crypte Saint-Pierre de Chaillot 20 mars 2022 Crypte Saint-Pierre de Chaillot Paris Paris

Paris 75116