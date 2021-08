Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut, Lot-et-Garonne Déjeuner paella Laroque-Timbaut Laroque-Timbaut Catégories d’évènement: Laroque-Timbaut

Lot-et-Garonne

Déjeuner paella Laroque-Timbaut, 22 août 2021, Laroque-Timbaut. Déjeuner paella 2021-08-22 – 2021-08-22 Restaurant Le Picadou 7 Rue Ribalous

Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne EUR 20 Déjeuner avec ambiance sur mesure avec Thierry ALARY musicien accordéoniste, au menu :

Kir

Amuse bouches

Paella royale

Omelette norvégienne

Café mignardise. Déjeuner avec ambiance sur mesure avec Thierry ALARY musicien accordéoniste, au menu :

Kir

Amuse bouches

Paella royale

Omelette norvégienne

Café mignardise. +33 5 53 96 10 14 Déjeuner avec ambiance sur mesure avec Thierry ALARY musicien accordéoniste, au menu :

Kir

Amuse bouches

Paella royale

Omelette norvégienne

Café mignardise. Le picadou dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Laroque-Timbaut, Lot-et-Garonne Autres Lieu Laroque-Timbaut Adresse Restaurant Le Picadou 7 Rue Ribalous Ville Laroque-Timbaut lieuville 44.28329#0.76413