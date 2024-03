Déjeuner ou dîner Le Sans Fourchette® au lycée hôtelier Passédat Lycée Hôtelier Jean-Paul Passédat Marseille 8e Arrondissement, jeudi 22 février 2024.

L’association Mémoire et Santé fonde et développe un concept innovant du Sans Fourchette® en 2011, proposant aux personnes souffrant de troubles neurocognitifs des sorties gastronomiques au restaurant accompagnées de leurs aidants et ou de leurs proches.

Après plus de 49 opérations pilotes le Sans Fourchette ® entre désormais dans une phase de développement régional et national, en coopération avec des restaurateurs volontaires et les lycées hôteliers.



Le prix comprend l’apéritif, l’entrée, le plat, le dessert le café et vin eau (réduction fiscale possible.)



Promouvoir en 2024 Sans Fourchette®, c’est permettre une société positive, accueillante, attentive au “bien vieillir“ de tous.



Eduquer à la différence dés l’enseignement , c’est montrer qu’il est possible de redonner une place aux personnes âgées et ou en situation de handicap neurocognitif visible ou invisible- au cœur de la vie, en lien avec tous. 75 75 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 12:00:00

fin : 2024-02-22

Lycée Hôtelier Jean-Paul Passédat 114 avenue Zenatti

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

