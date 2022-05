DEJEUNER / LIVE MUSICAL / CHASSE AU TRESOR Azay-le-Rideau, 31 juillet 2022, Azay-le-Rideau.

2022-07-31 12:00:00 – 2022-07-31 17:00:00

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire Azay-le-Rideau

7 EUR DIMANCHE 31 JUILLET 2022

DEJEUNER / LIVE MUSICAL / CHASSE AU TRESOR

Musée Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau

A partir de 12h

Venez en famille profiter d’un repas et après-midi en musique Live* au musée Maurice Dufresne : de la convivialité au programme !

– Déjeuner en terrasse et au bord de l’Indre dès 12h.

– Ambiance musicale assurée par notre festif et talentueux Jean-Yves : chantez à volonté à partir de 13h**.

– Jeux extérieur pour petits & grands à disposition (pétanque, chamboule-tout, croquet, Molkky, mini-foot, cible, badminton, lancer d’anneaux, etc.).

– Chasse au trésor pour les enfants à 15h : qui saura retrouver le mystérieux trésor perdu du Musée Maurice Dufresne. Récompense pour le vainqueur et lot de consolation pour tous les participants.

resa@musee-dufresne.com +33 2 47 45 36 18 http://musee-dufresne.com/

Boissoneau

Azay-le-Rideau

