Déjeuner hivernal de la Colynoise Salle de convivialité Coly-Saint-Amand, samedi 23 mars 2024.

Déjeuner hivernal de la Colynoise Salle de convivialité Coly-Saint-Amand Dordogne

La Colynoise vous propose de partager son déjeuner hivernal.

Au menu

Apéritif

La soupe et son chabrol

Choucroute garnie

Salade et fromage

Boissons en plus (riesling ou bière)

Réservation obligatoire avant le 18 mars. Paiement sur place. 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 12:00:00

fin : 2024-03-23

Salle de convivialité 46 rue de la brasserie

Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Déjeuner hivernal de la Colynoise Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère