Déjeuner guinguette Belleville-sur-Loire

Cher

Déjeuner guinguette Belleville-sur-Loire

2022-05-22 12:00:00

2022-05-22 12:00:00 – 2022-05-22

Belleville-sur-Loire Cher Le Restaurant “La Taverne de Belleville” inaugure sa Guinguette.

+33 2 48 79 45 83

Pour cette première de l’année, déjeunez au son de l’accordéon de Guillaume Gentil. ©pixabay

Belleville-sur-Loire

