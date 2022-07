DÉJEUNER « GOÛTEZ SABLÉ ! » Sablé-sur-Sarthe Sablé-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Sablé-sur-Sarthe

Sarthe Sablé-sur-Sarthe EUR 20 20 Samedi 1er octobre à 12h30.

Place Dom Guéranger : repas sabolien (goûtez Sablé !) dans le cadre de la 3ème édition « le petit Sablé en Fête ». Au menu :

– Apéritif local

– La brillette de la Jaluère et sa farandole de charcuterie

– Marmite sabolienne

Sous barnum, avec animation musicale et chorale par la Cantonade, choeur d'hommes.

info@valleedelasarthe.fr +33 2 43 95 00 60 http://www.vallee-de-la-sarthe.com/

