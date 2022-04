Déjeuner d’été !

2022-06-11 11:00:00 11:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 18:00:00 Pour fêter l’arrivée de l’été, pique-niquons tous ensemble et en musique au parc-musée ! Ateliers, jeux en bois, et présence de trois sculpteurs dans le cadre de la résidence d’artistes Sculptures-In Situ.

Possibilité d'annulation selon la météo. dernière mise à jour : 2022-04-24

