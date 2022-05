Déjeuner des Saveurs du Château de Beaupré Saint-Cannat, 22 mai 2022, Saint-Cannat.

Déjeuner des Saveurs du Château de Beaupré D7n Château de Beaupré Saint-Cannat

2022-05-22 – 2022-05-22 D7n Château de Beaupré

Saint-Cannat Bouches-du-Rhône

10 10 Le Château de Beaupré et la Famille Double mettent à l’honneur la gastronomie locale !

● Le savoureux pain bio de la boulangerie Noé d’Aix en Provence

● Les excellentes cochonnailles de l’artisan aixois Raphael Chiappero

● Les coquillages de Claire & Fabrice, producteurs d’huitres et de moules sur le bassin de Thau

● Les exceptionnelles Brousses du Rove & fromages de chèvres aux différents affinages de la ferme de Jacourelle à La Roque d’Anthéron

● Les légumes et produits locaux des producteurs représentés par la boutique Carrément Bio de Saint Cannat

● Les délicieux fruits frais de la Ferme de Cabrières de Lambesc

● Les sorbets et Glaces gourmets du Maitre chocolatier Mathieu Taborcia de Lambesc

● Les biscuits gourmands de By Brigitte à Puyricard

● Et les vins de caractère du Château de Beaupré et de la Famille Double !



Le déjeuner des Saveurs du Château de Beaupré, c’est la promesse d’un convivial et délicieux repas aux couleurs de notre région. Vous pourrez concocter votre menu avec les différents mets proposés (et bien sûr en ramener également chez vous) et les déguster sur place sur les tables en bois du parc, les barriques ou sur la pelouse avec vue ensoleillée et imprenable sur les chênes et le Domaine



Des dégustations de nos vins seront proposées par nos équipes avec quelques conseils pour les associer aux succulents mets proposés.



L’occasion de passer un moment convivial, seul, entre amis ou en famille. Ramenez vos boules de pétanque, votre Mölkky (ou tout autre jeu non violent, un bar à vin sera installé pour l’occasion.

Des artisans et producteurs locaux dans la cour du Domaine pour un déjeuner printanier ensoleillé

boutique@beaupre.fr +33 4 42 57 33 59 http://www.beaupre.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-06 par