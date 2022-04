Déjeuner de Pâques et chasse aux oeufs Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Savoie

Déjeuner de Pâques et chasse aux oeufs Les Allues, 18 avril 2022, Les Allues. Déjeuner de Pâques et chasse aux oeufs Plateau de la Traie Méribel – Les Allues Les Allues

2022-04-18 – 2022-04-18 Plateau de la Traie Méribel – Les Allues

Les Allues Savoie Célébrez le lundi de Pâques lors de la traditionnelle chasse aux œufs autour du Refuge de la Traye et déjeunez à la Table de la Traye en menu unique à 65€ par personne. reservation@refugedelatraye.com +33 4 58 24 04 04 https://www.refugedelatraye.com/ Plateau de la Traie Méribel – Les Allues Les Allues

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Les Allues, Savoie Autres Lieu Les Allues Adresse Plateau de la Traie Méribel - Les Allues Ville Les Allues lieuville Plateau de la Traie Méribel - Les Allues Les Allues Departement Savoie

Les Allues Les Allues Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-allues/

Déjeuner de Pâques et chasse aux oeufs Les Allues 2022-04-18 was last modified: by Déjeuner de Pâques et chasse aux oeufs Les Allues Les Allues 18 avril 2022 Les Allues Savoie

Les Allues Savoie