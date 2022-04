Déjeuner de Pâques au Château Sainte Sabine Sainte-Sabine Sainte-Sabine Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Sainte-Sabine

Déjeuner de Pâques au Château Sainte Sabine Sainte-Sabine, 17 avril 2022, Sainte-Sabine. Déjeuner de Pâques au Château Sainte Sabine Château Sainte Sabine 8 Route de Semur Sainte-Sabine

2022-04-17 – 2022-04-17 Château Sainte Sabine 8 Route de Semur

Sainte-Sabine Côte-d’Or Sainte-Sabine EUR 90 90 Le week-end de Pâques se profile à l’horizon : à cette occasion, notre Chef Benjamin Linard a concocté un menu spécial décliné en cinq plats. Ce menu vous est proposé les Dimanche 17 et Lundi 18 avril 2022 au déjeuner, au tarif de 90€ par personne (hors boissons). info@saintesabine.com +33 3 80 49 22 01 https://ib.guestonline.fr/instabook/bookings/RCzAew3 Le week-end de Pâques se profile à l’horizon : à cette occasion, notre Chef Benjamin Linard a concocté un menu spécial décliné en cinq plats. Ce menu vous est proposé les Dimanche 17 et Lundi 18 avril 2022 au déjeuner, au tarif de 90€ par personne (hors boissons). Château Sainte Sabine 8 Route de Semur Sainte-Sabine

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Sainte-Sabine Autres Lieu Sainte-Sabine Adresse Château Sainte Sabine 8 Route de Semur Ville Sainte-Sabine lieuville Château Sainte Sabine 8 Route de Semur Sainte-Sabine Departement Côte-d'Or

Déjeuner de Pâques au Château Sainte Sabine Sainte-Sabine 2022-04-17 was last modified: by Déjeuner de Pâques au Château Sainte Sabine Sainte-Sabine Sainte-Sabine 17 avril 2022 Côte-d'Or Sainte-Sabine

Sainte-Sabine Côte-d'Or