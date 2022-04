Déjeuner de Pâques au Château de Sacy Sacy Sacy Catégories d’évènement: Marne

Déjeuner de Pâques au Château de Sacy Sacy, 17 avril 2022

2022-04-17 12:00:00 – 2022-04-17 13:30:00 Rue des Croisettes Château de Sacy

Sacy Marne Sacy En famille ou entre amis, notre Chef Andy Bougle vous propose de découvrir sa vision du déjeuner pascal traditionnel ! MENU

TARTARE DE VEAU

Noisettes et tomme des Ardennes

FRICASSÉE D’ASPERGES

Oeuf mollet, voile de comté affiné et jus de viande au vin rouge

CABILLAUD RÔTI AU BEURRE DEMI-SEL

Mijoté de petits pois, cébettes et lard, sauce au Champagne, huile de Livêche

OU

AGNEAU DE PÂQUES

Selle d’agneau en croûte d’herbes, purée de carotte harissa, petits légumes de saison, jus d’agneau aux anchois

CHOCOLAT GUANAJA 70 %

Fine feuille de chocolat au grué, sorbet cacao et fève Tonka SUR RÉSERVATION. evenements@chateaudesacy-reims.fr +33 3 26 07 60 38 http://www.chateaudesacy-reims.fr/ Rue des Croisettes Château de Sacy Sacy

