Diefmatten Diefmatten Diefmatten, Haut-Rhin Déjeuner de Noël, de la Saint-Étienne et de Nouvel An au Cheval Blanc à Diefmatten Diefmatten Diefmatten Catégories d’évènement: Diefmatten

Haut-Rhin

Déjeuner de Noël, de la Saint-Étienne et de Nouvel An au Cheval Blanc à Diefmatten Diefmatten, 25 décembre 2021, Diefmatten. Déjeuner de Noël, de la Saint-Étienne et de Nouvel An au Cheval Blanc à Diefmatten Diefmatten

2021-12-25 – 2021-12-26

Diefmatten Haut-Rhin Diefmatten EUR Nos Menus Fêtes de Noël le 25 et 26 Décembre2021midi Ainsi que le Ier Janvier 2022 midi MENU Etincelle à 64 € Amuse-bouche gourmand >S> >S> Foie gras de Canard Maison Transparence d’une gelée au Gewurztraminer Crumble aux épices ou Saumon Fumépar nos soins Carpaccio de noix de St Jacques Crème de citron vert >S> >S> Traditionnel Chapon rôtidans son jus Rouelles de cuisse farci e aux truf fes, Châtaignes et légumes >S> >S> L ‘Assiette de Bûches de Noël en biscuit et Glacée Mandarine, Fraise, Pralin, Crémeux aux Marrons coulis de Fruits exotiques >S> >S> Les Brédalas de Noël Nos menus de Fêtes de Noël les 25 et 26 décembre 2021, et le 1er janvier 2022 – Nos produits Maison à emporter – Nos plats à emporter avec leurs garnitures : téléchargez la liste ci-dessous. +33 3 89 26 91 08 Nos Menus Fêtes de Noël le 25 et 26 Décembre2021midi Ainsi que le Ier Janvier 2022 midi MENU Etincelle à 64 € Amuse-bouche gourmand >S> >S> Foie gras de Canard Maison Transparence d’une gelée au Gewurztraminer Crumble aux épices ou Saumon Fumépar nos soins Carpaccio de noix de St Jacques Crème de citron vert >S> >S> Traditionnel Chapon rôtidans son jus Rouelles de cuisse farci e aux truf fes, Châtaignes et légumes >S> >S> L ‘Assiette de Bûches de Noël en biscuit et Glacée Mandarine, Fraise, Pralin, Crémeux aux Marrons coulis de Fruits exotiques >S> >S> Les Brédalas de Noël Diefmatten

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Diefmatten, Haut-Rhin Autres Lieu Diefmatten Adresse Ville Diefmatten lieuville Diefmatten