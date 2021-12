Paris Crypte de Notre-Dame des Champs Paris Déjeuner de Noël Crypte de Notre-Dame des Champs Paris Catégorie d’évènement: Paris

Déjeuner de Noël Crypte de Notre-Dame des Champs, 25 décembre 2021, Paris. Déjeuner de Noël

Crypte de Notre-Dame des Champs, le samedi 25 décembre à 12:00

Réservation obligatoire auprès du secrétariat au 0140641964. La paroisse propose le 25 décembre, un repas de Noël après la messe de 11h. Crypte de Notre-Dame des Champs 27 rue Montparnasse, 75006 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-25T12:00:00 2021-12-25T14:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Crypte de Notre-Dame des Champs Adresse 27 rue Montparnasse, 75006 Paris Ville Paris lieuville Crypte de Notre-Dame des Champs Paris