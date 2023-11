Déjeuner de Noël chez Moi & Mes Enfants 17/12 Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème Paris Catégories d’Évènement: ile de france

L’association Moi & Mes Enfants organise un déjeuner de Noël participatif le dimanche 17 décembre ! Retrouvez la Team Moi & Mes Enfants le dimanche 17 décembre de 12h30 à 16h00 au sein de notre Tiers-Lieu au 84 Boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris pour une journée alliant convivialité et créativité ! Découvrez de nouvelles saveurs en participant à notre déjeuner convivial et collaboratif, où chacun est invité à apporter une spécialité culinaire à partager. C’est l’occasion parfaite de se réunir, d’échanger un moment ensemble autour d’une table et célébrer les fêtes de fin d’année. Après ce moment gourmand, plongez-vous dans l’après-midi enrichissante qui vous attend avec notre atelier parents-enfants. Profitez de cette opportunité pour partager un moment en famille ! Cet événement est ouvert à tous, n’attendez plus pour vous inscrire ! Nous avons hâte de partager ce moment avec vous. Informations complémentaires Quand ? Dimanche 17 décembre, de 12h30 à 17h Où ? Chez Moi & Mes Enfants : le Tiers-lieu, 84 Boulevard Vincent Auriol Tarifs ? Participation libre Point de contact ? hello@moi-et-mes-enfants.com Veuillez vous présenter 10 minutes avant le début de l’événement et veillez à nous prévenir en amont pour tout contre-temps/ retards/ empêchements.

Si vous souhaitez annuler votre inscription, il faut le faire 48h avant et l’équipe s’engage à vous faire un avoir correspondant à la moitié du prix de l’activité. Passé ce délai, l’association ne fait pas de remboursement ni d’avoir.

En cas d’annulation de l’événement de la part de Moi & Mes Enfants, l’équipe s’engage à vous faire un avoir du prix de l’activité. Chez Moi & Mes Enfants, le Tiers-Lieu du 13ème 84 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris Contact : https://moi-et-mes-enfants-5d69a2653e575.assoconnect.com/collect/description/369578-r-tiers-lieu-13eme-dejeuner-de-noel-de-m-e-m-e-17-12 +33983677283 hello@moi-et-mes-enfants.com https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/ https://www.facebook.com/moietmesenfantsasso/

