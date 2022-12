DÉJEUNER DE NOËL AU RUBAN BLEU La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

DÉJEUNER DE NOËL AU RUBAN BLEU La Baule-Escoublac, 25 décembre 2022, La Baule-Escoublac . DÉJEUNER DE NOËL AU RUBAN BLEU 2 Avenue de la Noue Restaurant Le Ruban Bleu La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Restaurant Le Ruban Bleu 2 Avenue de la Noue

2022-12-25 – 2022-12-25

Restaurant Le Ruban Bleu 2 Avenue de la Noue

La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Déjeuner de Noël

Mise en bouche

Queue de Langoustine au Céleri etVinaigre de Truffe

Champagne Tsarine Brut*

****

Carpaccio de Dorade Grise marinée au Gingembre et Jambon Séché,

Mayonnaise Crémeuse à l’Orange sanguine et Pois Chiches

Chablis 1er Cru Domaine Laroche*

****

Pavé de Bar Sauvage rôti, Lait de Sarrasin aux Crevettes

Risotto au Thé Matcha et Courge

Pouilly Fumé Henri Bourgeois*

OU

Bœuf Confit et Fumé aux Morilles,

Pommes de Terre Croustillantes au Romarin

Haut Médoc, Château Liversan*

****

Le Parfait de Chocolat Alpaco 66%,

Ganache de Yuzu au Poivre de Timut

Champagne Tsarine Brut Rosé* 52€ 2 plats

68€ 3 plats * Accord Mets & Vins en supplément :

27€ (3 vins +boissons chaudes) – 35€ (4 vins + boisson chaude) Ces menus sont entièrement « Faits Maison » Information et réservation 02 40 60 24 86 h5692@accor.com +33 2 40 60 24 86 http://www.hotelmercure-labaule.com/ Restaurant Le Ruban Bleu 2 Avenue de la Noue La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

