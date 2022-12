Déjeuner de Noël au cœur du vignoble Mutigny Mutigny Office de tourisme Epernay en Champagne Mutigny Catégories d’évènement: Marne

Mutigny

Déjeuner de Noël au cœur du vignoble Mutigny, 25 décembre 2022, Mutigny Office de tourisme Epernay en Champagne Mutigny. Déjeuner de Noël au cœur du vignoble 1 Allée de la Sapinière Mutigny Marne

2022-12-25 12:00:00 – 2022-12-25 Mutigny

Marne Mutigny Noël, amoureux de la vie !

Profitez d’un déjeuner festif au milieu de la plus belle mer de vignes.

Réservez– Noël arrive bientôt !

• 25 décembre à partir de 12H00

• EUR 95.00 par personne

• À l’hôtel LOISIUM Champagne reservation.champagne@loisium.com Mutigny

dernière mise à jour : 2022-12-13 par Office de tourisme Epernay en Champagne

Détails Catégories d’évènement: Marne, Mutigny Autres Lieu Mutigny Adresse 1 Allée de la Sapinière Mutigny Marne Office de tourisme Epernay en Champagne Ville Mutigny Office de tourisme Epernay en Champagne Mutigny lieuville Mutigny Departement Marne

Mutigny Mutigny Office de tourisme Epernay en Champagne Mutigny Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mutigny-office-de-tourisme-epernay-en-champagne-mutigny/

Déjeuner de Noël au cœur du vignoble Mutigny 2022-12-25 was last modified: by Déjeuner de Noël au cœur du vignoble Mutigny Mutigny 25 décembre 2022 1 Allée de la Sapinière Mutigny Marne Office de tourisme Epernay en Champagne Mutigny Marne Marne Mutigny

Mutigny Office de tourisme Epernay en Champagne Mutigny Marne