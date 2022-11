Déjeuner de Noël au Chateau Belmont Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Déjeuner de Noël au Chateau Belmont Tours, 25 décembre 2022, Tours. Déjeuner de Noël au Chateau Belmont

57 rue Groison Tours Indre-et-Loire

2022-12-25 12:30:00 12:30:00 – 2022-12-25 16:00:00 16:00:00 Tours

Indre-et-Loire Tours 97 EUR 97 A l’occasion du déjeuner de Noël, venez savourer dans le cadre enchanteur de l’ancienne bâtisse du XVIIIe siècle, une cuisine de saison, gourmande et raffinée. A l’occasion du déjeuner de Noël, venez savourer dans le cadre enchanteur de l’ancienne bâtisse du XVIIIe siècle, une cuisine de saison, gourmande et raffinée. accueil@chateaubelmont.com +33 2 47 46 65 00 https://www.chateaubelmont.com/fr/restaurant.html Tours Val de Loire Tourisme

Tours

dernière mise à jour : 2022-11-17 par Tours Val de Loire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse 57 rue Groison Tours Indre-et-Loire Tours Val de Loire Tourisme Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Déjeuner de Noël au Chateau Belmont Tours 2022-12-25 was last modified: by Déjeuner de Noël au Chateau Belmont Tours Tours 25 décembre 2022 57 rue Groison Tours Indre-et-Loire Tours Val de Loire Tourisme Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire