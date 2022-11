Déjeuner de Noël à l’Auberge d’Ugne Saubrigues Saubrigues Catégories d’évènement: Landes

Déjeuner de Noël à l'Auberge d'Ugne Saubrigues, 25 décembre 2022, Saubrigues.

Landes Saubrigues Venez partager votre déjeuner de Noël en famille à l’Auberge d’Ugne !

Au menu :

– La Soupe de Champagne & son Amuse Bouche

– Salade de Filets de Caille aux Raisins, Brunoise de Céleri et Noisettes torréfiées

– Suprême de Chapon Fermier Des Landes Label Rouge, sauce aux Cèpes / Gratin Dauphinois au Foie gras Et Poêlée de Légumes d’Hiver

– La Pavlova de Noël

– Café & Vin de l’Auberge

(1/4 bouteille)

Prix : 45 €

Menu Enfant à 15€ Mettez les pieds sous la table et venez partager votre déjeuner de Noël en famille à l’Auberge d’Ugne ! +33 5 58 77 94 10 Auberge d’Ugne

