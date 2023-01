Déjeuner dansant – Paella Rountzenheim-Auenheim Rountzenheim-Auenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Rountzenheim-Auenheim

Déjeuner dansant – Paella Rountzenheim-Auenheim, 2 avril 2023, Rountzenheim-Auenheim . Déjeuner dansant – Paella 3 rue du Chemin de Fer Rountzenheim-Auenheim Bas-Rhin

2023-04-02 11:30:00 – 2023-04-02 18:00:00 Rountzenheim-Auenheim

Bas-Rhin EUR Organisé par le Club 60 et plus. +33 6 50 41 01 12 Rountzenheim-Auenheim

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Rountzenheim-Auenheim Autres Lieu Rountzenheim-Auenheim Adresse 3 rue du Chemin de Fer Rountzenheim-Auenheim Bas-Rhin Ville Rountzenheim-Auenheim lieuville Rountzenheim-Auenheim Departement Bas-Rhin

Déjeuner dansant – Paella Rountzenheim-Auenheim 2023-04-02 was last modified: by Déjeuner dansant – Paella Rountzenheim-Auenheim Rountzenheim-Auenheim 2 avril 2023 3 rue du Chemin de Fer Rountzenheim-Auenheim Bas-Rhin Bas-Rhin Rountzenheim-Auenheim

Rountzenheim-Auenheim Bas-Rhin