DÉJEUNER DANSANT Grenade, dimanche 17 mars 2024.

DÉJEUNER DANSANT Grenade Haute-Garonne

L’association de la FNACA, et les Anciens Combattants des Hauts Tolosans, organisent leur traditionnel « Déjeuner Dansant », à la salle des fêtes de Grenade.

L’animation musicale est assurée par « Sergio », et le repas sera préparé et servi par « Le Picotin Gourmand ». Pour ceux qui le souhaitent, une commémoration, avec dépôts de gerbes, marquant la fin de la guerre d’Algérie, le 19 Mars 1962, aura lieu ce même jour, au monument aux morts d’Ondes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 11:50:00

fin : 2024-03-17

SALLE DES FÊTES

Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie

L’événement DÉJEUNER DANSANT Grenade a été mis à jour le 2024-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE