Somme Embreville 27 27 Organisé par le Comité des Aînés.

Animé par célèbre accordéoniste Arnaud GUIMARD. Menu à 27€ (sans boissons) :

– Kir

– Choucroute ou coq au vin

