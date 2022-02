DEJEUNER DANSANT Charmes Charmes Catégories d’évènement: Charmes

Vosges

DEJEUNER DANSANT Charmes, 27 mars 2022, Charmes. DEJEUNER DANSANT sortie charmes MIRECOURT 4 LIEU DIT LA VOIVRE – Mille et une étoiles Charmes

2022-03-27 12:00:00 12:00:00 – 2022-03-27 17:00:00 17:00:00 sortie charmes MIRECOURT 4 LIEU DIT LA VOIVRE – Mille et une étoiles

Charmes Vosges Charmes Vosges Grand Est France 48 EUR Tout public Adultes Déjeuner et spectacle animé par l’orchestre Studio 5 : musiciens, chants et danses en live. A partir de 22€ le menu hors boissons et 26€ le spectacle.

Informations au 03 29 29 49 49 ou 03 29 39 64 75. +33 3 29 29 49 49 http://www.1001etoiles.fr/ AURELIE LARCHER

sortie charmes MIRECOURT 4 LIEU DIT LA VOIVRE – Mille et une étoiles Charmes

dernière mise à jour : 2022-02-15 par OT EPINAL ET SA REGION Système d’information touristique LorrainSystème d’information touristique Lorrain

Détails Catégories d’évènement: Charmes, Vosges Autres Lieu Charmes Adresse sortie charmes MIRECOURT 4 LIEU DIT LA VOIVRE - Mille et une étoiles Ville Charmes lieuville sortie charmes MIRECOURT 4 LIEU DIT LA VOIVRE - Mille et une étoiles Charmes Departement Vosges

Charmes Charmes Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/charmes/

DEJEUNER DANSANT Charmes 2022-03-27 was last modified: by DEJEUNER DANSANT Charmes Charmes 27 mars 2022 charmes Vosges

Charmes Vosges