Déjeuner dansant avec Pascal Loubersac Joué-lès-Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours

Déjeuner dansant avec Pascal Loubersac, 5 mars 2023, Joué-lès-Tours . Déjeuner dansant avec Pascal Loubersac Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

2023-03-05 12:00:00 12:00:00 – 2023-03-05 17:00:00 17:00:00 Joué-lès-Tours

Indre-et-Loire 39 EUR 39 Le comité d’animation Grande Bruère organise un déjeuner dansant avec Pascal Loubersac et son orchestre, salle Jacques Brel.

Ouvert à tous

Réservez maintenant, places limitées

Réservation par chèque à l’ordre du comité d’animation

et à déposer avant le 26 février 2023 – TEL 06.33.69.16.02 –07.86.27.21.22

Au”18 rue Costes et Bellonte” 37300 Joué Les Tours

Adhérent 37 € par personne – non adhérent 39 € par personne Le comité d’animation Grande Bruère organise un déjeuner dansant avec Pascal Loubersac et son orchestre, salle Jacques Brel.

Ouvert à tous

Réservez maintenant, places limitées

Réservation par chèque à l’ordre du comité d’animation

et à déposer avant le 26 février 2023 – TEL 06.33.69.16.02 –07.86.27 +33 6 33 69 16 02 comité animation grande bruère

Joué-lès-Tours

dernière mise à jour : 2023-02-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Joué-lès-Tours Autres Lieu Joué-lès-Tours Adresse Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire Ville Joué-lès-Tours lieuville Joué-lès-Tours Departement Indre-et-Loire

Déjeuner dansant avec Pascal Loubersac 2023-03-05 was last modified: by Déjeuner dansant avec Pascal Loubersac Joué-lès-Tours 5 mars 2023 Indre-et-Loire Joué-lès-Tours Rue Roland de la Olla Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire