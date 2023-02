DÉJEUNER CROISIERE Départ a 12H30 COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES, 11 février 2023, PARIS.

PONT DE L’ALMA – RIVE DROITE PARIS 8ÈME – MÉTRO ALMA MARCEAU TENUE CORRECTE EXIGÉE Gratuit pour les moins de 4 ans Tous les weekends et les jours fériés, vivez un moment inoubliable grâce au spectacle de la capitale, ses monuments, ses lumières, et savourez en musique une carte élaborée et préparée par nos Chefs.Embarquement au plus tard à 11h45Départ en croisière à 12h30Retour à quai à 14h15Débarquement à 14h30MENU DOUCE FRANCEAMUSE-BOUCHE ET APÉRITIF KirENTRÉES Marbré de foie gras de canard, confit de volailleSalade d’haricot vert, colin fumé sur œuf pochéVelouté de carottes au cumin et oignons frits (végétarien)PLATS Pavé de saumon, émincé de poireaux à la crèmeEffiloché de volaille et patates douces façon ParmentierRiz vénéré au basilic, légumes sautés(végétarien)FROMAGES OU DESSERTDuo de fromagesDESSERTS Soufflé glacé fleur de lait guimauveForêt noireMi cuit au chocolat sauce pralinéCafé ou thé BOISSONS(1 bouteille pour 2 personnes)Rothschild Chardonnay – IGP Pays D’OcCabernet Sauvignon – IGP Pays D’Oc 1 bouteille d’Evian ou Badoit (75 cl) pour 2 personnesOu 1 soft (25/33 cl) pour 1 personne(Toute autre demande sera en supplément)Quantité des mets limitée chaque jour pour assurer la fraîcheur, sauf commande spéciale sous 72 heures.ACCÈS• Parking gratuit• Métro : Lignes 1, 6 et 9• RER : Ligne C• Arrivée conseillée 15 minutes à l’avance.INFORMATIONS PRATIQUES• Pont supérieur ouvert – Espace fumeur• Nos menus sont édités en 10 langues• Handicap moteur : embarcadère avec sanitaires adaptés, installation d’une rampe amovible pour l’accès depuis l’embarcadère aux bateaux, absence de marches dans les bateauxAccès P.M.R : 01.42.25.96.10

